УНИКС сыграет с ЦСКА в последнем домашнем матче баскетбольной Евролиги в сезоне

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Представители России в нынешнем сезоне Евролиги показывают зеркальные результаты — ЦСКА делит первое место с испанским «Реалом», одержав 20 побед при семи поражениях, УНИКС идет на предпоследней строчке — семь побед при 20 поражениях. Если ЦСКА уже гарантировал себе место в первой четверке и преимущество своей площадки в четвертьфинале, то казанцы давно лишились шансов на продолжение борьбы в турнире.

фоторепортаж ЦСКА обыграл команду бывшего тренера сборной России ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги нанес поражение «Дарюшафаке» — 95:85. Лучшим снайпером встречи стал защитник гостей Скотти Уилбекин, набравший 26 очков. У армейцев самым результативным стал защитник Милош Теодосич, который записал на свой счет 20 очков и сделал 10 передач. Подопечные Димитриса Итудиса одержали 20-ю победу в 27 встречах и обеспечили себе преимущество домашней лощадки в матчах плей-офф.

На нынешней неделе в Евролиге будут сыграны два тура, в среду армейцы на своей площадке взяли реванш у турецкого клуба «Дарюшшафака» (95:85), который в ноябре под руководством Дэвида Блатта нанес ЦСКА первое поражение в турнире. Казанцы же потерпели очередную неудачу — в гостях от другого турецкого клуба «Галатасарай» (67:75). При этом казанский клуб в последние два месяца неудачно выступает и в Единой лиге ВТБ, где в девяти предыдущих матчах одержали лишь две победы, опустившись на пятое место.

Возглавляемый Евгением Пашутиным УНИКС трижды в нынешнем сезоне проиграл ЦСКА — в первом круге регулярного чемпионата Евролиги, а также дважды в Единой лиге ВТБ, где армейцы лидируют, проиграв лишь дважды в 20 матчах. Последняя встреча команд состоялась в рамках национального первенства 26 февраля в Москве, армейцы выиграли — 92:88, однако казанский клуб провел едва ли не свою лучшую игру за последние месяцы.

Полтора месяца без домашних побед

Для казанского клуба игра против ЦСКА будет последней домашней в нынешней Евролиге. При этом УНИКС проиграл три предыдущие встречи Единой лиги ВТБ на своем паркете, а в Евролиге — пять. Последний успех УНИКСа на домашней площадке датирован 12 января, когда со счетом 63:58 был повержен германский «Бамберг».

Матч УНИКС — ЦСКА пройдет в казанском «Баскет-Холле», начало — 19:00 мск.

По итогам 28-го тура может определиться окончательный состав участников ¼ финала. Уже гарантировали себе выход в следующую стадию «Реал», ЦСКА, греческие «Олимпиакос» и «Панатинаикос», турецкий «Фенербахче» и испанская «Баскония». К ним при определенных раскладах могут присоединиться турецкий «Анадолу Эфес» и сербская «Црвена Звезда», которые ведут борьбу с «Дарюшшафакой» и литовским «Жальгирисом».