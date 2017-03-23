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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29185010/
23 марта 2017, 23:59 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Роландс Смитс — лучший молодой игрок Еврокубка сезона — 2016/2017

Форвард испанской «Фуэнлабрады» Роландс Смитс признан лучшим молодым игроком Еврокубка в сезоне 2016/2017, об этом сообщает официальный сайт турнира.

При участии 21-летнего латвийца скромная команда сумела попасть в Топ-16 турнира.

При этом сам Смитс сыграл в 14-ти поединках, набирая по 9,4 очка, совершая по 2,8 подборов и раздавая по 0,9 передач в среднем.

Заслужив звание лучшего молодого игрока, Смитс попал в один список с такими баскетболистами как Милан Мачван, Йонас Валанчюнас, Донатас Мотеюнас, Виктор Клавер и Кристапс Порзингис, которые также в своё время становились обладателями этой индивидуальной награды.
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