При участии 21-летнего латвийца скромная команда сумела попасть в Топ-16 турнира.



При этом сам Смитс сыграл в 14-ти поединках, набирая по 9,4 очка, совершая по 2,8 подборов и раздавая по 0,9 передач в среднем.



Заслужив звание лучшего молодого игрока, Смитс попал в один список с такими баскетболистами как Милан Мачван, Йонас Валанчюнас, Донатас Мотеюнас, Виктор Клавер и Кристапс Порзингис, которые также в своё время становились обладателями этой индивидуальной награды.