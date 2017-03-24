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24 марта 2017, 0:00 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Жальгирис» обыграл «Маккаби», Улановас набрал 20 очков

В 28-м туре Евролиги литовский «Жальгирис» добыл уверенную выездную победу над тель-авивским «Маккаби». С самой стартовой сирены гости захватили инициативу, ведя к большому перерыву уже в 11 очков.

Во второй половине матча картина не поменялась, «Жальгирис» удерживал комфортное для себя преимущество, в конечном счёте оформив победу 93:77.

Самым результативным игроком встречи стал форвард литовцев Эдгарас Улановас, записавший в свой актив 20 очков. В составе гостей лучшим стал Виктор Радд — 16 пунктов.
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