«Анадолу Эфес» одолел «Фенербахче», несмотря на 19 очков Диксона
В 28-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Анадолу Эфес» на родном паркете сумел справиться с «Фенербахче».
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Стартовая четверть прошла под диктовку хозяев и завершилась их победой с перевесом в 7 очков — 21:14.
Вплоть до четвёртого игрового отрезка «Анадолу Эфес» наращивал своё преимущество, и к старту заключительной четверти оно составляло 11 очков.
Тем не менее «Фенербахче» выдал сильный отрезок в последние минуты поединка, едва не отыгравшись. Однако времени на это гостям не хватило — итоговая победа «Анадолу Эфес» — 80:77.
Самым результативным игроком матча стал Бобби Диксон из «Фенербахче» — 19 очков+8 подборов. В составе победителей 14 пунктов на счету Брайанта Данстона.
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