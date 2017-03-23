Баскетболист мадридского «Реала» Серхио Льюль признан MVP 27-го тура Евролиги
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Защитник мадридского «Реала» Серхио Льюль признан самым ценным игроком (MVP) 27-го тура баскетбольной Евролиги, сообщается на официальном сайте турнира.
«Реал» в среду в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги победил «Барселону» со счетом 85:69. Льюль набрал 21 очко и сделал шесть передач, заработав показатель полезности +32.
Кроме Льюля на звание MVP 27-го тура Евролиги претендовали: Джейсон Грэнджер («Анадолу Эфес», Турция, индекс +30), Милош Теодосич (ЦСКА, Москва, +29), Костас Папаниколау («Олимпиакос», Греция, +26) и Даймон Симпсон («Маккаби»,
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