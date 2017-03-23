Баскетболист мадридского «Реала» Серхио Льюль признан MVP 27-го тура Евролиги

«Реал» в среду в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги победил «Барселону» со счетом 85:69. Льюль набрал 21 очко и сделал шесть передач, заработав показатель полезности +32.

Кроме Льюля на звание MVP 27-го тура Евролиги претендовали: Джейсон Грэнджер («Анадолу Эфес», Турция, индекс +30), Милош Теодосич (ЦСКА, Москва, +29), Костас Папаниколау («Олимпиакос», Греция, +26) и Даймон Симпсон («Маккаби», Тель-Авив, +26).