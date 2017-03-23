Дмитрий Герчиков: С каждой новостью о «Цмоках» все больше стыдно за клуб
Дмитрий Герчиков в собственном
твиттер-аккаунте отреагировал на увольнение Игоря Грищука с поста главного тренера «Цмокаў».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«С каждой новостью о “Цмоках” все больше стыдно за клуб. Менеджмент осенью обещал работать “по-новому, профессионально”. Оно и видно, ага», — написал Герчиков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter