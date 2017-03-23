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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29176373/
23 марта 2017, 12:03 | Баскетбол: Еврокубки | «Прессбол»

Дмитрий Герчиков: С каждой новостью о «Цмоках» все больше стыдно за клуб

Дмитрий Герчиков в собственном твиттер-аккаунте отреагировал на увольнение Игоря Грищука с поста главного тренера «Цмокаў».

Дмитрий <span class=error>Герчиков</span> в собственном <nobr>твиттер-аккаунте</nobr> отреагировал на увольнение Игоря <span class=error>Грищука</span> с поста главного тренера <span class=error>Цмокаў</span>. Увеличить
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«С каждой новостью о “Цмоках” все больше стыдно за клуб. Менеджмент осенью обещал работать “по-новому, профессионально”. Оно и видно, ага», — написал Герчиков.

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