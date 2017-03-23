21 очко Льюля помогло «Реалу» обыграть «Барселону» в Евролиге

Хозяева площадки завладели преимуществом с первой четверти и к большому перерыву довели его до «+14». Во второй половине матча «Барселоне» удалось выровнять игру, но «Реал» уверенно довёл матч до победы.



Самым результативным в этой встрече стал защитник «Реала» Серхио Льюль, который набрал 21 очко. «Барселоне» по 12 баллов принесли защитник Тайриз Райс и центровой Анте Томич.