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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29172036/
23 марта 2017, 0:35 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Валенсия» обыграла «Хапоэль» и вышла в финал Еврокубка

Испанская «Валенсия» на своей площадке обыграла иерусалимский «Хапоэль» в третьем матче ½ финала Еврокубка и пробилась в финал турнира.

Испанский клуб завладел преимуществом уже в первой четверти и постоянно наращивал его, к заключительному отрезку доведя до 25 очков. В последней четверти «Хапоэль» смог отыграть 10 очков.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хапоэля» Кёртис Джеррелс, который набрал 19 очков. «Валенсии» 15 очков принёс Фернандо Сан Эметерио.
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Новости Баскетбольных еврокубков

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