«Валенсия» обыграла «Хапоэль» и вышла в финал Еврокубка

Испанский клуб завладел преимуществом уже в первой четверти и постоянно наращивал его, к заключительному отрезку доведя до 25 очков. В последней четверти «Хапоэль» смог отыграть 10 очков.



Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хапоэля» Кёртис Джеррелс, который набрал 19 очков. «Валенсии» 15 очков принёс Фернандо Сан Эметерио.