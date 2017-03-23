«Валенсия» обыграла «Хапоэль» и вышла в финал Еврокубка
Испанская «Валенсия» на своей площадке обыграла иерусалимский «Хапоэль» в третьем матче ½ финала Еврокубка и пробилась в финал турнира.
Испанский клуб завладел преимуществом уже в первой четверти и постоянно наращивал его, к заключительному отрезку доведя до 25 очков. В последней четверти «Хапоэль» смог отыграть 10 очков.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хапоэля» Кёртис Джеррелс, который набрал 19 очков. «Валенсии» 15 очков принёс Фернандо Сан Эметерио.
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