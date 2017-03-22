Баскетболисты «Химок» победили «Летувос Ритас» в товарищеском матче

Встреча, состоявшаяся в среду в Вильнюсе, завершилась со счетом 87:83 (23:17, 19:20, 19:21, 26:25) в пользу подмосковной команды. В составе победителей самым результативным стал Марко Тодорович, набравший 19 очков.

Ранее сообщалось, что вырученные от продажи билетов на этот матч средства пойдут на лечение бывшему игроку «Летувос Ритас» Александру Окунскому, который борется с серьезным заболеванием.