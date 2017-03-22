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22 марта 2017, 23:25 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболисты «Химок» победили «Летувос Ритас» в товарищеском матче

МОСКВА, 22 мар — Р-Спорт. Баскетболисты подмосковных «Химок» нанесли гостевое поражение литовскому клубу «Летувос Ритас» в товарищеской игре.

Встреча, состоявшаяся в среду в Вильнюсе, завершилась со счетом 87:83 (23:17, 19:20, 19:21, 26:25) в пользу подмосковной команды. В составе победителей самым результативным стал Марко Тодорович, набравший 19 очков.

Ранее сообщалось, что вырученные от продажи билетов на этот матч средства пойдут на лечение бывшему игроку «Летувос Ритас» Александру Окунскому, который борется с серьезным заболеванием.

Центровой Окунский выступал за «Летувос Ритас» в 1999—2000 и 2001−2002 годах, дважды выиграв в составе этой команды чемпионат Литвы. Он является пятикратным чемпионом Украины и вице-чемпионом Европы 1990 года в составе юношеской сборной СССР.
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