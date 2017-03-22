Баскетболисты УНИКСа проиграли «Галатасараю» в матче Евролиги

Самым результативным игроком в составе российской команды стал Кит Лэнгфорд, в его активе 24 очка. Ранее УНИКС уже потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

В турнирной таблице УНИКС занимает 15-е место, одержав семь побед. «Галатасарай» с 10 победами идет 12-м.

В следующем туре УНИКС на своей площадке примет российский ЦСКА, «Галатасарай» в гостях сыграет с турецкой «Дарюшшафакой». Обе встречи пройдут 24 марта.