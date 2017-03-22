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22 марта 2017, 23:18 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболисты УНИКСа проиграли «Галатасараю» в матче Евролиги

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УНИКС проиграл турецкому «Галатасараю» со счетом 67:75 в гостевом матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком в составе российской команды стал Кит Лэнгфорд, в его активе 24 очка. Ранее УНИКС уже потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

В турнирной таблице УНИКС занимает 15-е место, одержав семь побед. «Галатасарай» с 10 победами идет 12-м.

В следующем туре УНИКС на своей площадке примет российский ЦСКА, «Галатасарай» в гостях сыграет с турецкой «Дарюшшафакой». Обе встречи пройдут 24 марта.
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