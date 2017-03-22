Бросок Принтезиса помог «Олимпиакосу» вырвать победу у «Црвены Звезды»

В первой половине встречи сильнее были греки, которые позволяли «Црвене Звезде» набрать лишь 17 очков до большого перерыва. Однако в третьей четверти сербский клуб смог отыграться и выйти вперёд. Заключительная четверть прошла на равных, в концовке обе команды пытались вырвать победу, но были не точны и встреча перешла в овертайм. Упорная борьба продолжилась и в дополнительное время. В итоге победу «Олимпиакосу» принёс точный бросок Георгиоса Принтезиса за 4 секунды до сирены.



Результативнее всех в этой встрече сыграл форвард победителей Костас Папаниколау, который набрал 17 очков.