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22 марта 2017, 22:37 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Блатт: Россия и российский баскетбол являются важной частью моей жизни

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия и российский баскетбол являются важной составляющей в жизни тренера Дэвида Блатта. Об этом он заявил журналистам после матча Евролиги, в котором его клуб «Дарюшшафака» уступил ЦСКА (85:95).

«Я был рад видеть ребят из той сборной России, которые сейчас играют в ЦСКА: Хряпу, Фридзона, Антонова, Воронцевича. Для меня эта страна и российский баскетбол являются важной составлящей. Меня волнует судьба ребят, судьба российского баскетбола и спорта», — сказал Блатт.

«ЦСКА сегодня был лучшей командой, тут нет вопросов. И мы должны гордиться тем, что обыграли армейцев в первом матче. ЦСКА — великий баскетбольный клуб в Европе», — добавил тренер.

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год, команда под его руководством стала чемпионом Европы 2007 года, выиграла бронзу Олимпийских игр 2012 года.
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