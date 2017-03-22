Блатт: Россия и российский баскетбол являются важной частью моей жизни

«Я был рад видеть ребят из той сборной России, которые сейчас играют в ЦСКА: Хряпу, Фридзона, Антонова, Воронцевича. Для меня эта страна и российский баскетбол являются важной составлящей. Меня волнует судьба ребят, судьба российского баскетбола и спорта», — сказал Блатт.

«ЦСКА сегодня был лучшей командой, тут нет вопросов. И мы должны гордиться тем, что обыграли армейцев в первом матче. ЦСКА — великий баскетбольный клуб в Европе», — добавил тренер.

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год, команда под его руководством стала чемпионом Европы 2007 года, выиграла бронзу Олимпийских игр 2012 года.