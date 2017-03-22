Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29171070/
22 марта 2017, 22:46 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Игрок Антонов: ЦСКА было важно взять реванш у «Дарюшшафаки» за поражение в Евролиге

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА было важно обыграть в Евролиге турецкую «Дарюшшафаку», чтобы отомстить за поражение в первом круге Евролиги. Об этом ТАСС заявил форвард армейцев Семен Антонов.

Игрок Антонов: ЦСКА было важно взять реванш у Дарюшшафаки за поражение в Евролиге - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

Матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и «Дарюшшафакой» закончился победой российского клуба — 95:85. Благодаря этому выигрышу ЦСКА получил преимущество своей площадки в серии плей-офф. В первом матче команд в ноябре турецкий клуб победил с разницей в восемь очков.

«Нам было важно победить, чтобы отомстить туркам за поражение в первом матче. Плюс, надо было побеждать, чтобы в плей-офф получить преимущество домашней площадки. Рад, что нам это удалось сделать, с чем я и поздравляю всех болельщиков», — сказал Антонов.

«Также мне было приятно видеть (главного тренера “Дарюшшафаки”) Дэвида Блатта, который поверил в меня в свое время и с которым наша сборная выиграла бронзовые медали Олимпиады», — добавил Антонов.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав 20 побед и опережая идущего вторым испанский «Реал», у которого есть игра в запасе. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с российским УНИКСом 24 марта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
22 марта

Лебедев: законопроект для болельщиков призван устранить вакханалию на стадионах

Тренер Блатт готов консультировать Российскую федерацию баскетбола

Фазель: вероятность приезда игроков НХЛ на Олимпиаду-2018 составляет 50%