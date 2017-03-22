Игрок Антонов: ЦСКА было важно взять реванш у «Дарюшшафаки» за поражение в Евролиге
МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА было важно обыграть в Евролиге турецкую «Дарюшшафаку», чтобы отомстить за поражение в первом круге Евролиги. Об этом ТАСС заявил форвард армейцев Семен Антонов.
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Матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и «Дарюшшафакой» закончился победой российского клуба — 95:85. Благодаря этому выигрышу ЦСКА получил преимущество своей площадки в серии
«Нам было важно победить, чтобы отомстить туркам за поражение в первом матче. Плюс, надо было побеждать, чтобы в
«Также мне было приятно видеть (главного тренера “Дарюшшафаки”) Дэвида Блатта, который поверил в меня в свое время и с которым наша сборная выиграла бронзовые медали Олимпиады», — добавил Антонов.
В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав 20 побед и опережая идущего вторым испанский «Реал», у которого есть игра в запасе. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с российским УНИКСом 24 марта.
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