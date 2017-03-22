ЦСКА против Блатта. Вендетта по-армейски

ЦСКА — «ДАРЮШАФАКА» — 95:85 (24:19, 23:16, 21:27, 27:23)

До завершения «гладкого» сезона в главном турнире Старого света остается не так много — командам, помимо текущего, остается сыграть три тура. Для ЦСКА волею составителей календаря две следующие встречи будут выездными — с УНИКСом и «Панатинаикосом». После чего 7 апреля домашней игрой против «Олимпиакоса» для армейцев фактически начнется плей-офф. А пока к ним в гости пожаловала турецкая «Дарюшафака». Легко предположить, что довольно раннее для будней время начала матча — 19.00, и не самое громкое имя соперника не способствовали привлечению зрителей на трибуны. Хотя болельщиков в «Мегаспорте» все равно собралось прилично.

Результат этого матча куда важнее был для гостей — если ЦСКА уже обеспечил себе место в плей-офф, то «Дарюшафака» идет девятой в турнирной таблице и ведет отчаянную борьбу за то, чтобы сделать заветный шаг вперед и не завершить сезон досрочно. Но свои резоны были и у москвичей. Во-первых, победа в этом матче гарантировала им преимущество своей площадки в играх на вылет. Во-вторых, именно «Дарюшафака», которой руководит старый знакомый армейцев Дэвид Блатт, нанесла ЦСКА первое поражение в нынешнем сезоне, и теперь красно-синие хотели взять реванш.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The home team takes the WIN in Moscow! <a href="https://twitter.com/hashtag/CSKDDI?src=hash">#CSKDDI</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GameON?src=hash">#GameON</a> <a href="https://t.co/tUoH9FMqX4">pic.twitter.com/tUoH9FMqX4</a></p>— EuroLeague (@EuroLeague) <a href="https://twitter.com/EuroLeague/status/844607431468630016">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В ОТРЫВ НА КЛАССЕ

Впрочем, по поведению гостей на площадке было сложно сказать, что это для них «матч жизни» — первая же атака «Дарюшафаки» завершилась неточным броском Анте Зизича с сиреной, и в дальнейшем турецкая команда подолгу разыгрывала мяч и часто промахивалась. ЦСКА же не стал долго запрягать — на первых минутах лидер хозяев Нандо Де Коло набрал пять очков и армейцы повели 7:3. Еще один трехочковый, уже в исполнении Милоша Теодосича, довел преимущество до «плюс 5».

Но после этого игра несколько успокоилась, те же Де Коло и Теодосич совершили по промаху, и к концу стартовой четверти «Дарюшафака» настигла хозяев. Но при этом те вовремя опомнились и не дали туркам выйти вперед хотя бы на полминуты. «Треха» Кори Хиггинса и еще один точный бросок Теодосича позволили армейцам завершить первую 10-минутку с комфортным перевесом. Во второй картина не изменилась — гости продолжали мазать, и к середине матча реализовали меньше половины бросков с игры.

ЦСКА же был настолько уверен в себе, что порой игроки даже позволяли себе немного пижонить, играя на публику. Но при этом преимущество красно-синих продолжало расти, невзирая на попытки Блатта переломить игру заменами. Резервисты «Дарюшафаки’выглядели ничуть не лучше основы, тогда как преимущество армейцев выросло к середине четверти до двузначного в том числе и усилиями вышедших со скамейки Виталия Фридзона с Джеймсом Огастином. Квинтэссенцией первой половины матча стал эпизод, когда Андрей Воронцевич, получив мяч на периметре, обманным движением поднял набегающего оппонента в воздух, прицелился и без помех отправил мяч в кольцо дальним броском. К большому перерыву на табло горел счет 47:35 в пользу ЦСКА.

ТУРЕЦКАЯ ПОГОНЯ

Интересно было посмотреть, как многоопытный Блатт использует имеющийся у него ресурс в виде общения с командой в раздевалке. Перестановки действительно произошли, и не только в составе — «Дарюшафака» заиграла в более силовой манере и включила скорости. Пару раз темнокожие легионеры гостей Джеймс Андерсон и Уилл Клайберн в быстрых отрывах заносили мяч в кольцо «с мясом» через руки соперников. Процент попадания у турецкой дружины чуть подрос, что позволило ей больше напрягать армейскую оборону.

ЦСКА же действовал в прежнем ключе, сохраняя добытое до перерыва преимущество. Все шло по плану до концовки третьей четверти, когда несколько неудачных атак и потерь, а также удачное попадание Скотти Уилбекина с сиреной привели к тому, что к последней 10-минутке отрыв в счете сократился вдвое, до шести очков.

Теперь уже задачей тренера хозяев Димитриса Итудиса было не дать «Дарюшафаке» вернуться в игру. И ему это вполне удалось. На площадку вернулся Теодосич, и в первой же атаке забил трехочковый, обозначив всю серьезность намерений ЦСКА на заключительную четверть. А когда на исходе третьей минуты серб забил уже с передачи Де коло, а затем и сам француз положил еще одну «треху». Стало ясно, что предпринятая гостями попытка погони захлебнулась. Турки по-прежнему старательно оборонялись, пытались быстро атаковать, но игра была сделана.

К середине четверти после очередного дальнего броска Теодосича перевес в счете достиг 18 очков — 87:69, и в оставшееся время зрителей больше интересовали выступления группы поддержки и вопрос, доберутся ли армейцы до отметки в сотню набранных очков. Сами же игроки ЦСКА уже могли включить режим экономии сил и мысленно начать готовиться к пятничному матчу в Казани.

Антон БАБОШИН

из Москвы.