ЦСКА против Блатта. Вендетта по-армейски
Команда Димитриса Итудиса в предпоследнем домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги без особого труда обыграла турецкую «Дарюшафаку», взяв реванш за поражение в первом круге.
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ЦСКА — «ДАРЮШАФАКА» — 95:85 (24:19, 23:16, 21:27, 27:23)
До завершения «гладкого» сезона в главном турнире Старого света остается не так много — командам, помимо текущего, остается сыграть три тура. Для ЦСКА волею составителей календаря две следующие встречи будут выездными — с УНИКСом и «Панатинаикосом». После чего 7 апреля домашней игрой против «Олимпиакоса» для армейцев фактически начнется
Результат этого матча куда важнее был для гостей — если ЦСКА уже обеспечил себе место в
В ОТРЫВ НА КЛАССЕ
Впрочем, по поведению гостей на площадке было сложно сказать, что это для них «матч жизни» — первая же атака «Дарюшафаки» завершилась неточным броском Анте Зизича с сиреной, и в дальнейшем турецкая команда подолгу разыгрывала мяч и часто промахивалась. ЦСКА же не стал долго запрягать — на первых минутах лидер хозяев Нандо Де Коло набрал пять очков и армейцы повели 7:3. Еще один трехочковый, уже в исполнении Милоша Теодосича, довел преимущество до «плюс 5».
Но после этого игра несколько успокоилась, те же Де Коло и Теодосич совершили по промаху, и к концу стартовой четверти «Дарюшафака» настигла хозяев. Но при этом те вовремя опомнились и не дали туркам выйти вперед хотя бы на полминуты. «Треха» Кори Хиггинса и еще один точный бросок Теодосича позволили армейцам завершить первую 10-минутку с комфортным перевесом. Во второй картина не изменилась — гости продолжали мазать, и к середине матча реализовали меньше половины бросков с игры.
ЦСКА же был настолько уверен в себе, что порой игроки даже позволяли себе немного пижонить, играя на публику. Но при этом преимущество
ТУРЕЦКАЯ ПОГОНЯ
Интересно было посмотреть, как многоопытный Блатт использует имеющийся у него ресурс в виде общения с командой в раздевалке. Перестановки действительно произошли, и не только в составе — «Дарюшафака» заиграла в более силовой манере и включила скорости. Пару раз темнокожие легионеры гостей Джеймс Андерсон и Уилл Клайберн в быстрых отрывах заносили мяч в кольцо «с мясом» через руки соперников. Процент попадания у турецкой дружины чуть подрос, что позволило ей больше напрягать армейскую оборону.
ЦСКА же действовал в прежнем ключе, сохраняя добытое до перерыва преимущество. Все шло по плану до концовки третьей четверти, когда несколько неудачных атак и потерь, а также удачное попадание Скотти Уилбекина с сиреной привели к тому, что к последней 10-минутке отрыв в счете сократился вдвое, до шести очков.
Теперь уже задачей тренера хозяев Димитриса Итудиса было не дать «Дарюшафаке» вернуться в игру. И ему это вполне удалось. На площадку вернулся Теодосич, и в первой же атаке забил трехочковый, обозначив всю серьезность намерений ЦСКА на заключительную четверть. А когда на исходе третьей минуты серб забил уже с передачи Де коло, а затем и сам француз положил еще одну «треху». Стало ясно, что предпринятая гостями попытка погони захлебнулась. Турки
К середине четверти после очередного дальнего броска Теодосича перевес в счете достиг 18 очков — 87:69, и в оставшееся время зрителей больше интересовали выступления группы поддержки и вопрос, доберутся ли армейцы до отметки в сотню набранных очков. Сами же игроки ЦСКА уже могли включить режим экономии сил и мысленно начать готовиться к пятничному матчу в Казани.
Антон БАБОШИН
из Москвы.
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