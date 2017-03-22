Баскетболисты ЦСКА обыграли «Дарюшшафаку» в матче Евролиги

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Самым результативным игроком в составе российской команды стал Милош Теодосич, в его активе 20 очков. Победа позволила ЦСКА гарантировать себе место в первой четверке, команда будет иметь преимущество своей площадки в четвертьфинале. Ранее армейцы уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав 20 побед и опережая идущего вторым испанский «Реал», у которого есть игра в запасе. «Дарюшшафака» с 13 победами идет девятой.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с российским УНИКСом, «Дарюшшафака» на своей площадке примет турецкий «Галатасарай». Обе встречи пройдут 24 марта.