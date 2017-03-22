Александр Крутиков сменил Игоря Грищука на посту главного тренера баскетболистов «Цмокi-Мiнск»

Сегодня руководство минских «драконов» и Игорь Грищук, который тренировал команду с ноября 2014 года, договорились о расторжении контракта. Под началом Грищука «Цмокi-Мiнск» дважды становились чемпионами и трижды обладателями Кубка Беларуси. При Игоре Грищуке минчане одержали 20 викторий в Единой лиге ВТБ и столько же раз побеждали в играх еврокубковых турниров — Кубке ФИБА и Еврочеллендже.

По мнению нового рулевого минской дружины Александра Крутикова, нынешний сезон получился неоднозначным. Сейчас в команде сложилась тяжелая кадровая ситуация — недавно ее покинули ведущие легионеры Дрю Джойс и Джордже Гагич, а сегодня стало известно об уходе во французский «Орлеан» и Неманьи Милошевича. Тем не менее Александр Крутиков считает, что его новым подопечным в оставшихся пяти матчах «банковского» турнира вполне по силам одержать по меньшей мере три победы. Ближайший поединок Единой лиги ВТБ команда Александра Крутикова проведет в субботу, 25 марта, на своей арене против красноярского «Енисея». Кроме того, «драконам» предстоит еще два раза сыграть в Минске — с пермской «Пармой» (2 апреля) и «Нижним Новгородом» (16 апреля) и столько же раз выступить на выезде — против московского ЦСКА (10 апреля) и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» (23 апреля). Сейчас в активе минчан 4 победы в 19 проведенных поединках и 12-е место среди 13 участников турнира. В плей-офф по итогам регулярного сезона выйдут 8 лучших команд.