Крутиков сменил Грищука на посту главного тренера баскетбольного клуба «Цмоки-Минск»

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Крутиков, являющийся главным тренером мужской сборной Белоруссии, будет руководить «Цмоки-Минск» до конца текущего сезона.

«Сезон можно оценивать неоднозначно. Тяжелая кадровая ситуация, в турнирной таблице Единой лиги ВТБ дела также идут не лучшим образом. Я считаю, что в оставшихся матчах чемпионата можно добиться как минимум трех побед. Мы будем более агрессивно играть в защите. Думаю, нам удастся повысить уровень командных взаимодействий и посражаться в каждом из оставшихся матчей», — сказал Крутиков.

Грищук возглавил «Цмоки-Минск» в ноябре 2014 года. Под его руководством команда одержала 20 побед в Единой лиге ВТБ и 20 побед в Кубке Европы FIBA и Кубке вызова, дважды выиграла чемпионат Белоруссии и трижды завоевала Кубок страны.

«Мы пошли на этот шаг ради тех талантливых и перспективных игроков, которые растут в нашей школе. Вся наша работа сейчас будет сконцентрирована на адаптации системы клуба под развитие молодых белорусских баскетболистов», — заявил генеральный директор «Цмоки-Минск» Юрий Шакола.

За пять игр до завершения регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минк» (4 победы, 15 поражений) занимает предпоследнее 12-е место в турнирной таблице.