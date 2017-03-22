Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29168741/
22 марта 2017, 17:59 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Крутиков сменил Грищука на посту главного тренера баскетбольного клуба «Цмоки-Минск»

МОСКВА, 22 мар — Р-Спорт. «Цмоки-Минск» и главный тренер баскетбольного клуба Игорь Грищук договорились о расторжении контракта по соглашению сторон, его место занял Александр Крутиков, сообщается на официальном сайте белорусской команды.

<span class=error>Цмоки</span>-Минск и главный тренер баскетбольного клуба Игорь <span class=error>Грищук</span> договорились о расторжении контракта по соглашению сторон его место занял Александр <span class=error>Крутиков</span> сообщается на официальном сайте белорусской команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Крутиков, являющийся главным тренером мужской сборной Белоруссии, будет руководить «Цмоки-Минск» до конца текущего сезона.

«Сезон можно оценивать неоднозначно. Тяжелая кадровая ситуация, в турнирной таблице Единой лиги ВТБ дела также идут не лучшим образом. Я считаю, что в оставшихся матчах чемпионата можно добиться как минимум трех побед. Мы будем более агрессивно играть в защите. Думаю, нам удастся повысить уровень командных взаимодействий и посражаться в каждом из оставшихся матчей», — сказал Крутиков.

Грищук возглавил «Цмоки-Минск» в ноябре 2014 года. Под его руководством команда одержала 20 побед в Единой лиге ВТБ и 20 побед в Кубке Европы FIBA и Кубке вызова, дважды выиграла чемпионат Белоруссии и трижды завоевала Кубок страны.

«Мы пошли на этот шаг ради тех талантливых и перспективных игроков, которые растут в нашей школе. Вся наша работа сейчас будет сконцентрирована на адаптации системы клуба под развитие молодых белорусских баскетболистов», — заявил генеральный директор «Цмоки-Минск» Юрий Шакола.

За пять игр до завершения регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минк» (4 победы, 15 поражений) занимает предпоследнее 12-е место в турнирной таблице.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Дэвид Блатт: Матч с ЦСКА — вызов для «Дарюшафаки»

Главный тренер «Дарюшафаки» Дэвид Блатт в преддверии гостевого матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА подчеркнул, что для успеха в этом поединке его команде надо будет показать баскетбол высочайшего уровня.
Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Британцы взяли допинг-пробы даже у российских смазчиков лыж

Осторожно, горячо: американские ринг-герлз

Главный по хоккею и наш дружище: умер знаменитый тренер