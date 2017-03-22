Напомним, Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год.

— ЦСКА — соперник высочайшего уровня и качества, — приводит официальный сайт Евролиги слова Блатта. — В любом случае этот матч будет для нас вызовом. Чтобы добиться успеха в подобной встрече, нам нужно выдать игру на высочайшем уровне. Мы постоянно упорно работаем, чтобы показывать хороший конкурентоспособный баскетбол. Мы делаем это на протяжении всего сезона и продолжим в том же духе, кто бы ни был нашим соперником.