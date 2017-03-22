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22 марта 2017, 17:44 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Дэвид Блатт: Матч с ЦСКА — вызов для «Дарюшафаки»

Главный тренер «Дарюшафаки» Дэвид Блатт в преддверии гостевого матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА подчеркнул, что для успеха в этом поединке его команде надо будет показать баскетбол высочайшего уровня.

Напомним, Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год.

— ЦСКА — соперник высочайшего уровня и качества, — приводит официальный сайт Евролиги слова Блатта. — В любом случае этот матч будет для нас вызовом. Чтобы добиться успеха в подобной встрече, нам нужно выдать игру на высочайшем уровне. Мы постоянно упорно работаем, чтобы показывать хороший конкурентоспособный баскетбол. Мы делаем это на протяжении всего сезона и продолжим в том же духе, кто бы ни был нашим соперником.
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