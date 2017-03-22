АСВЕЛ и «Тенерифе» сыграли вничью в первом четвертьфинале Лиги чемпионов

Перед заключительной четвертью французский коллектив вёл в 7 очков, однако мощный рывок в исполнении гостей позволил им претендовать на победу.



Положение для АСВЕЛа исправила «трёха» в исполнении Драговича за две секунды до финальной сирены, попадание серба восстановило статус-кво на табло: финальный счёт игры — 62:62.



Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Тенерифе» Мариус Григонис — 16 очков.



Ответный матч в этой паре состоится 29 марта.