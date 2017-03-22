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22 марта 2017, 1:43 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

АСВЕЛ и «Тенерифе» сыграли вничью в первом четвертьфинале Лиги чемпионов

Первый четвертьфинальный матч между французским АСВЕЛом и испанским «Иберостар Тенерифе» завершился драматической ничьёй.

Перед заключительной четвертью французский коллектив вёл в 7 очков, однако мощный рывок в исполнении гостей позволил им претендовать на победу.

Положение для АСВЕЛа исправила «трёха» в исполнении Драговича за две секунды до финальной сирены, попадание серба восстановило статус-кво на табло: финальный счёт игры — 62:62.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Тенерифе» Мариус Григонис — 16 очков.

Ответный матч в этой паре состоится 29 марта.
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