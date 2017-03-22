«Панатинаикос» выиграл у «Милана», Калатес и Джеймс набрали по 13 очков

В целом хозяева площадки имели игровое преимущество на протяжении большей части матча, что и отразилось на итоговых цифрах на табло. Самыми результативными в составе греческой команды стали Ник Калатес и Майк Джеймс, набравшие по 13 очков. Помимо этого Ник записал себе в актив 1 подбор и 4 передачи, а Майк — 2 подбора и 1 передачу. У итальянцев больше всех очков набрал Авуду Абасс — 15.

