«Панатинаикос» выиграл у «Милана», Калатес и Джеймс набрали по 13 очков
«Панатинаикос» одержал победу над «Миланом» со счётом 74:61 в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Афинах.
В целом хозяева площадки имели игровое преимущество на протяжении большей части матча, что и отразилось на итоговых цифрах на табло. Самыми результативными в составе греческой команды стали Ник Калатес и Майк Джеймс, набравшие по 13 очков. Помимо этого Ник записал себе в актив 1 подбор и 4 передачи, а Майк — 2 подбора и 1 передачу. У итальянцев больше всех очков набрал Авуду Абасс — 15.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter