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22 марта 2017, 1:05 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Панатинаикос» выиграл у «Милана», Калатес и Джеймс набрали по 13 очков

«Панатинаикос» одержал победу над «Миланом» со счётом 74:61 в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Афинах.

В целом хозяева площадки имели игровое преимущество на протяжении большей части матча, что и отразилось на итоговых цифрах на табло. Самыми результативными в составе греческой команды стали Ник Калатес и Майк Джеймс, набравшие по 13 очков. Помимо этого Ник записал себе в актив 1 подбор и 4 передачи, а Майк — 2 подбора и 1 передачу. У итальянцев больше всех очков набрал Авуду Абасс — 15.
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