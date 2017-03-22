ЦСКА проведет реванш с «Дарюшшафакой» в баскетбольной Евролиге
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. ЦСКА сыграет в среду с турецким клубом «Дарюшшафака» в матче 27-го тура баскетбольной Евролиги. Соперников армейцев возглавляет известный специалист Дэвид Блатт, который 10 лет назад привел сборную России к победе в чемпионате Европы.
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16 ноября прошлого года «Дарюшшафака» в Стамбуле нанесла ЦСКА первое поражение в Евролиге — случилось это лишь в седьмом туре. С тех пор поражений у армейцев набралось семь, команда Димитриса Итудиса давно забронировала себе место в четвертьфинале, тогда как «Дарюшшафаке» предстоит отчаянная борьба за путевку в плей- офф. Победа позволит ЦСКА гарантировать себе место в первой четверке и преимущество своей площадки в четвертьфинале.
За четыре тура до финиша регулярного чемпионата подопечные Блатта занимают девятое место, имея по 13 побед и поражений. У идущего восьмым «Анадолу Эфеса» — 14 побед, причем конкурент «Дарюшшафаки» имеет преимущество по личным встречам. При этом «Дарюшшафака» прекрасно играет прежде всего против сильных клубов, победив в нынешнем турнире, помимо армейцев, и испанский «Реал», и греческий «Панатинаикос», а земляков из «Фенербахче» — дважды.
Чемпион 50-летней давности
«Дарюшшафака» в 1961 и 1962 году даже выигрывала чемпионаты Турции, однако в 2010—2014 гг. команда выступала в первой лиге. Вернувшись в элиту, «Дарюшшафака» сразу добралась до четвертьфинала национального первенства, а в прошлом сезоне играла уже в полуфинале. В 2015 году клуб дебютировал и в Евролиге, получив «уайлд-кард» от организаторов и добравшись до стадии «топ-16».
А прошлым летом в команду был приглашен американец израильского происхождения Блатт, который в 2014 году выиграл Евролигу с израильским «Маккаби» из
По словам главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, «Дарюшшафака» — талантливая и хорошо укомплектованная команда, и матч будет непростым для армейцев.
Матч ЦСКА — «Дарюшшафака» пройдет на московской «Мегаспорт-Арене», начало — 19:00 мск.
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