«Баскония» разгромила «Бамберг» в Евролиге
«Баскония» одержала крупную победу над «Бамбергом» в регулярном чемпионате Евролиги.
Команда из Испании занимает пятое место в турнирной таблице, «Бамберг» идет третьим с конца.
Евролига.
Регулярный чемпионат.
«Бамберг» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 71:96 (11:28, 26:25, 16:21, 18:22).
Бам: Макнил (17), Штайгер (12), Тейс (11).
Бас: Ларкин (17), Будингер (17), Шенгелия (16 + 12 подборов).
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