«Баскония» разгромила «Бамберг» в Евролиге

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. ЦСКА сыграет в среду с турецким клубом «Дарюшшафака» в матче 27-го тура баскетбольной Евролиги. Соперников армейцев возглавляет известный специалист Дэвид Блатт, который 10 лет назад привел сборную России к победе в чемпионате Европы.