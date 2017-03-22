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22 марта 2017, 0:28 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Баскония» разгромила «Бамберг» в Евролиге

«Баскония» одержала крупную победу над «Бамбергом» в регулярном чемпионате Евролиги.

Команда из Испании занимает пятое место в турнирной таблице, «Бамберг» идет третьим с конца.

Евролига.

Регулярный чемпионат.

«Бамберг» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 71:96 (11:28, 26:25, 16:21, 18:22).

Бам: Макнил (17), Штайгер (12), Тейс (11).

Бас: Ларкин (17), Будингер (17), Шенгелия (16 + 12 подборов).
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