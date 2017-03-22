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22 марта 2017, 0:14 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

25 очков Грейнджера помогли «Анадолу Эфес» обыграть «Жальгирис» в Евролиге

Турецкий «Анадолу Эфес» нанёс поражение «Жальгирису» со счётом 76:68 в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Каунасе.

Первая четверть осталась за хозяевами, но затем гости принялись постепенно наращивать преимущество, и в итоге сумели добиться необходимого результата.

Лучшим в составе победителей стал Джейсон Грейнджер, который записал себе в актив 25 очков, а также прибавил к ним 1 подбор и 8 передач. Также стоит отметить Брайанта Данстона, который набрал 10 очков и совершил 9 подборов.
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