25 очков Грейнджера помогли «Анадолу Эфес» обыграть «Жальгирис» в Евролиге

Первая четверть осталась за хозяевами, но затем гости принялись постепенно наращивать преимущество, и в итоге сумели добиться необходимого результата.



Лучшим в составе победителей стал Джейсон Грейнджер, который записал себе в актив 25 очков, а также прибавил к ним 1 подбор и 8 передач. Также стоит отметить Брайанта Данстона, который набрал 10 очков и совершил 9 подборов.