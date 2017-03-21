Бросок Ландесберга за секунду до сирены принёс «Маккаби» победу над «Фенербахче»

На протяжении всей встречи команды показывали равную игру, в результате чего её победитель определился за секунду до финальной сирены благодаря броску форварда гостей Силвена Ландесберга. Итоговый счёт — 79:81 в пользу тель-авивской команды.



Наиболее эффективным в составе триумфаторов стал Даймон Симпсон, который оформил дабл-дабл — 14 очков и 12 подборов.

