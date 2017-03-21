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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29158044/
21 марта 2017, 22:56 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Бросок Ландесберга за секунду до сирены принёс «Маккаби» победу над «Фенербахче»

Израильский «Маккаби» вырвал победу у «Фенербахче» в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Стамбуле.

На протяжении всей встречи команды показывали равную игру, в результате чего её победитель определился за секунду до финальной сирены благодаря броску форварда гостей Силвена Ландесберга. Итоговый счёт — 79:81 в пользу тель-авивской команды.

Наиболее эффективным в составе триумфаторов стал Даймон Симпсон, который оформил дабл-дабл — 14 очков и 12 подборов.
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