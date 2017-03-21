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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29157900/
21 марта 2017, 22:50 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Банвит» уступил «Людвигсбургу» в первом матче Лиги чемпионов

Турецкий «Банвит» на родном паркете уступил немецкому «Людвигсбургу» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Со стартовой четверти гости захватили инициативу и перед заключительной десятиминуткой вели с разницей в 12 очков.

В последнем отрезке матча «Банвит» был близок к тому, чтобы отыграться, но сумел лишь сократить отставание до 5 очков — итоговая победа гостей 87:92.

Самым результативным игроком встречи стал словенский баскетболист «Банвита» Гаспер Видмар — 20 очков, у победителей лучшим был Келвин Мартин — 19 пунктов.
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