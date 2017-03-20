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20 марта 2017, 22:25 | Баскетбол: Еврокубки | БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Калеву» в Единой лиге ВТБ

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели очередное поражение в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Таллинне чемпионы Беларуси перед заключительной четвертью матча выигрывали у «Калева» с разницей в 4 очка — 60:56, но затем растеряли свое преимущество и проиграли со счетом 70:79 (15:19, 24:21, 21:16, 10:23). Самым результативным в составе минчан стал Джастин Грей, набравший 24 очка.

После 19 проведенных встреч в активе минских «драконов» всего 4 победы, они занимают 12-е место среди 13 участников «банковского» турнира. Свой следующий поединок подопечные Игоря Грищука проведут 25 марта на своей площадке против красноярского «Енисея», который находится на 7-й позиции, одержав 9 викторий в 19 играх.

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