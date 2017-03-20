Рябков: Положительный опыт Екатеринбурга оказал влияние на решение FIBA Europe
Положительный опыт проведения финальных стадий женской Евролиги в Екатеринбурге оказал влияние на выбор Европейского отделения Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) места проведения «Финала четырех» текущего сезона, заявил агентству «Р-Спорт» директор екатеринбургского УГМК Максим Рябков.
В понедельник стало известно, что «Финал четырех» женской Евролиги сезона-2016/17 пройдет в Екатеринбурге
«У нас уже есть большой опыт, мы трижды принимали главную стадию Евролиги, предыдущий раз был три года назад, время быстро пролетело, — заявил Рябков по телефону. — Офис у меня опытный в плане организации, и, честно говоря, то решение, которое сегодня FIBA Europe приняло, оно во многом продиктовано позитивным опытом предыдущих “Финалов четырех” в Екатеринбурге. Это, думаю, тоже сказалось».
«Для команды это важно, но в первую очередь это важно для болельщиков, для любителей баскетбола в Екатеринбурге и на Урале. Играть дома — это приятно, но еще более ответственно, чем на выезде, поэтому надеюсь, что команда правильно воспользуется поддержкой трибун, поддержкой родных стен и покажет максимум возможного в финале», — добавил собеседник агентства.
УГМК является действующим победителем Евролиги. Всего клуб из Екатеринбурга трижды выигрывал данный турнир.
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