Теодосич: Сначала победа в Евролиге, а затем уже решение о будущем

«Многие спрашивают меня о моём будущем, и мой личный блог — это подходящее место, чтобы поделиться с вами моими мыслями. Прежде всего до окончания сезона я не хочу думать ни о чём другом, кроме как о том, чтобы выиграть с ЦСКА чемпионат Евролиги во второй год подряд.



Затем в качестве свободного агента я буду размышлять о будущем после первого тщательного изучения всех перспектив, которые у меня имеются. 19 марта мне исполнилось 30 лет, и я знаю, что предстоящее решение будет ключевым для моей карьеры.



Это правда, что я серьёзно думаю о возможности перехода в НБА, но ничего не будет определено до лета. Я уже говорил, что для моего переезда в США необходима команда, которая бы соответствовала моим амбициям, что является самым главным. Также имеет значение финансовый аспект и длительность контракта.



В Европе моей командой является ЦСКА. Они столько лет верили в меня, потому они всегда будут для меня первыми в Европе. ЦСКА — это команда, с которой я буду вести переговоры в первую очередь», — написал Теодосич в своём блоге на Eurohoops.