Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — плей-офф
Битвы конкурентов за места в восьмёрке в Прибалтике и очередная атакующая феерия «Зенита» — в обзоре событий недели в Единой лиге ВТБ.
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Несмотря на то что минувшая неделя в Единой лиге ВТБ обошлась без очных встреч команд из группы лидеров, интриги и напряжения в двух из трёх матчей было не занимать. Близость финиша регулярного чемпионата значительно обострила борьбу за выход в
«Автодор» отцепил «Калев» от плей-офф
Проигравший в таллинском матче фактически терял шансы на выход в
Первый из них пришёлся на старт встречи, который гости выиграли со счётом 20:9. Саратовцы устроили обстрел кольца «Калева» дальнобойной артиллерией, реализовав за пять минут четыре дальних броска — 8 очков за этот период набрал Ник Миннерат. К большому перерыву хозяевам удалось сравнять счёт, и почти вся третья четверть прошла в упорном противостоянии очко в очко. Но на её последних минутах подопечные Владимира Анциферова провели рывок 9:0, а в начале заключительной десятиминутки тот же Миннерат двумя точными трёхочковыми увеличил перевес своей команды до «+10». После этого «Автодор» без особых сложностей довёл матч до победы 94:86 и остался в гонке за место в восьмёрке.
ВЭФ «разбомбил» «Астану»
Через четыре дня в Риге встречались те, кого «Автодор» стремится вытеснить из зоны
В ней штатные снайперы казахстанцев Иэн Миллер и Роберт Лоури с треском провалились, реализовав лишь 3 дальних броска из 17. А вот дальнобойщики хозяев решили исход встречи в четвёртой четверти впечатляющей серией атак. Вначале Янис Блумс, на котором нарушили правила при исполнении трёхочкового, реализовал два из трёх штрафных. А затем Гинтс Антропс, Кристофер Ричард, Арнас Лабуцкас и тот же Блумс отправили в цель шесть из 10 бросков
Запасные «Зенита» разгромили «Парму»
Дав настоящий бой дома «Химкам» неделей ранее, «Парма» не смогла сделать то же самое в
Такое развитие событий дало Василию Карасёву возможность использовать широкую ротацию. На площадку выходили все 12 игроков «Зенита», и за исключением Андрея Десятникова остальные провели на ней как минимум по 10 минут. При этом запасные, среди которых оказался вернувшийся в строй Янис Тимма, записали в свой актив целых 60 очков, не дав пермякам ни малейших шансов сократить отставание. А под конец хозяева и вовсе довели дело до разгрома 101:72.
Пять претендентов на три места в плей-офф
Теоретически продолжить борьбу в
В наиболее благоприятном положении из них находится «Енисей», который с девятью победами проведёт на своей площадке четыре из пяти оставшихся матчей, включая все три поединка с конкурентами. Кроме того, красноярцы примут «Химки» и съездят в Минск.
Хорошие шансы сохраняет и ВЭФ. В активе рижан те же девять выигранных встреч, а впереди два поединка с аутсайдерами — «Калевом» и «Пармой». Вполне вероятно, что после них исход оставшихся матчей с УНИКСом, «Енисеем» и «Локомотивом-Кубань» уже не будет иметь значения.
«Астана» обладает неплохой стартовой позицией с 9 победами, но у неё крайне сложный календарь. Из трёх выездных встреч две она проведёт против прямых конкурентов — «Енисея» и «Нижнего Новгорода», — а ещё дважды сыграет с лидерами. Заключительный домашний матч с «Химками» вполне может стать для казахстанцев решающим.
По потерянным очкам «Автодор» отстаёт от зоны
«Нижний Новгород» может похвастать относительно удачным расписанием, в котором значатся два поединка с аутсайдерами и возможность получить положительную разницу очков с «Астаной» в домашней встрече. Если же подопечным Артурса Шталбергса ещё и удастся на своей площадке огорчить «Химки», то, несмотря на текущее 10-е место в турнирной таблице, их шансы на выход в
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