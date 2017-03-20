Несмотря на то что минувшая неделя в Единой лиге ВТБ обошлась без очных встреч команд из группы лидеров, интриги и напряжения в двух из трёх матчей было не занимать. Близость финиша регулярного чемпионата значительно обострила борьбу за выход в плей-офф.

«Автодор» отцепил «Калев» от плей-офф

Проигравший в таллинском матче фактически терял шансы на выход в плей-офф, а потому обе команды действовали на пределе возможностей, по максимуму используя основных игроков. Как следствие, все баскетболисты стартовых пятёрок отыграли почти по 30 минут, а соперники на двоих использовали лишь пятерых резервистов, которые в сумме набрали только 21 очко. На протяжении всего поединка на площадке шла равная борьба, но «Автодор» был немного лучше в ключевых компонентах, а главное — был сильнее в двух отрезках, ставших в итоге решающими.



Первый из них пришёлся на старт встречи, который гости выиграли со счётом 20:9. Саратовцы устроили обстрел кольца «Калева» дальнобойной артиллерией, реализовав за пять минут четыре дальних броска — 8 очков за этот период набрал Ник Миннерат. К большому перерыву хозяевам удалось сравнять счёт, и почти вся третья четверть прошла в упорном противостоянии очко в очко. Но на её последних минутах подопечные Владимира Анциферова провели рывок 9:0, а в начале заключительной десятиминутки тот же Миннерат двумя точными трёхочковыми увеличил перевес своей команды до «+10». После этого «Автодор» без особых сложностей довёл матч до победы 94:86 и остался в гонке за место в восьмёрке.

ВЭФ «разбомбил» «Астану»

Через четыре дня в Риге встречались те, кого «Автодор» стремится вытеснить из зоны плей-офф. И хотя ВЭФ с «Астаной» пока удерживают позиции, ставки в их поединке были так же высоки. Именно поэтому в течение трёх четвертей вперёд поочередно выходил то один, то другой соперник, но никому из них не удавалось создать серьёзный задел. При этом у обеих команд оборона справлялась со своими задачами гораздо лучше, чем нападение. Гости владели небольшим преимуществом в трёхсекундной, но ключевой в матче стала дуэль на дуге.



В ней штатные снайперы казахстанцев Иэн Миллер и Роберт Лоури с треском провалились, реализовав лишь 3 дальних броска из 17. А вот дальнобойщики хозяев решили исход встречи в четвёртой четверти впечатляющей серией атак. Вначале Янис Блумс, на котором нарушили правила при исполнении трёхочкового, реализовал два из трёх штрафных. А затем Гинтс Антропс, Кристофер Ричард, Арнас Лабуцкас и тот же Блумс отправили в цель шесть из 10 бросков из-за дуги. Устоять под такой «бомбардировкой» «Астана» не смогла, и рижане отпраздновали важную победу 73:62.

Запасные «Зенита» разгромили «Парму»

Дав настоящий бой дома «Химкам» неделей ранее, «Парма» не смогла сделать то же самое в Санкт-Петербурге. Гости продержались на равных лишь три с половиной минуты, а затем «Зенит» стал доминировать во всех аспектах игры и к концу первой четверти уже вёл «+17». Пермяки не сумели полностью контролировать свой щит, отдав на нём 14 подборов и дали слишком много свободы снайперам хозяев во главе с Райаном Тулсоном и Демонте Харпером. В общей сложности дальнобойщики питерцев реализовали 16 трёхочковых из 33, набрав из-за дуги почти половину всех очков команды.



Такое развитие событий дало Василию Карасёву возможность использовать широкую ротацию. На площадку выходили все 12 игроков «Зенита», и за исключением Андрея Десятникова остальные провели на ней как минимум по 10 минут. При этом запасные, среди которых оказался вернувшийся в строй Янис Тимма, записали в свой актив целых 60 очков, не дав пермякам ни малейших шансов сократить отставание. А под конец хозяева и вовсе довели дело до разгрома 101:72.

Пять претендентов на три места в плей-офф

Теоретически продолжить борьбу в плей-офф на данный момент могут все команды, кроме «Пармы». Но «Калеву» и «Цмоки-Минск» для попадания в восьмёрку нужно выигрывать все оставшиеся матчи, а каждому из них предстоит сыграть на выезде с ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». Таким образом, реально в гонке остаются ВЭФ, «Енисей», «Астана», «Автодор» и «Нижний Новгород».



В наиболее благоприятном положении из них находится «Енисей», который с девятью победами проведёт на своей площадке четыре из пяти оставшихся матчей, включая все три поединка с конкурентами. Кроме того, красноярцы примут «Химки» и съездят в Минск.



Хорошие шансы сохраняет и ВЭФ. В активе рижан те же девять выигранных встреч, а впереди два поединка с аутсайдерами — «Калевом» и «Пармой». Вполне вероятно, что после них исход оставшихся матчей с УНИКСом, «Енисеем» и «Локомотивом-Кубань» уже не будет иметь значения.

«Астана» обладает неплохой стартовой позицией с 9 победами, но у неё крайне сложный календарь. Из трёх выездных встреч две она проведёт против прямых конкурентов — «Енисея» и «Нижнего Новгорода», — а ещё дважды сыграет с лидерами. Заключительный домашний матч с «Химками» вполне может стать для казахстанцев решающим.



По потерянным очкам «Автодор» отстаёт от зоны плей-офф совсем ненамного. Но три предстоящих гостевых поединка с УНИКСом, «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» ставят под большое сомнение перспективы саратовцев. А ведь им предстоит ещё и выезд в Красноярск. В пользу «Автодора» говорит лучшая разница забитых и пропущенных очков в очной дуэли с «Астаной». Но вначале казахастанцев нужно ещё догнать, а только домашних побед над «Пармой» и ВЭФом для этого не хватит.