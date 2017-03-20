«Барселона» заинтересована в услугах Артема Параховского

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По окончании сезона у Параховского заканчивается соглашение с казанской командой, поэтому новому клубу не придется платить за центрового отступные. При этом существует вероятность, что игрок примет решение остаться в УНИКСе, если ему предложат более выгодные условия.

— Артем комфортно чувствует себя в Казани, приоритетом для него остается УНИКС, — рассказал «Известиям» источник, знакомый ситуацией. — Если российский клуб предложит Параховскому новый контракт, немного улучшив нынешние условия, то он наверняка согласится продлить соглашение. Если этого не произойдет, то спрос на него довольно высокий. За него готовы побороться клубы Единой лиги ВТБ, испанской ACB и турецкой TBL.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал президент казанского клуба Евгений Богачев.

— Мы хотим сохранить Артема в составе, но новый контракт ему пока не предлагали, — отметил Богачев. — До окончания сезона еще три месяца, и пока непонятно, каким будет наш бюджет на следующий год. Многое зависит от итогового результата и нашего выступления в еврокубковом турнире в сезоне-2017/18. Что же касается интереса к Параховскому, то я не удивлен. Артем — довольно сильный игрок, и сейчас он проводит хороший сезон. Думаю, ему у нас нравится.

В юности Артем Параховский успешно играл в США в NCAA — его дважды признавали лучшим игроком в конференции Big South (2009, 2010). Однако в 2010 году молодой баскетболист не был выбран на драфте НБА и поэтому свою профессиональную карьеру начал в европейском баскетболе. В 2010 году Параховский перешел в рижский ВЭФ, с которым сразу же выиграл чемпионат Латвии. После ВЭФ белорус выступал за киевский «Будивельник», турецкий «Олин» (Эдирне) и израильский «Хапоэль» (Иерусалим).

В сезоне-2014/15 центровой перешел в клуб «Нижний Новгород» и уже в дебютном сезоне показал высокую статистику: 14,3 очка и 7,3 подбора за игру в чемпионате Единой лиги. Также Артем здорово проявил себя в матчах Евролиги, вместе с партнерами выведя клуб в топ-16 самого престижного европейского турнира. Летом 2015 года Параховский перешел в УНИКС, заключив однолетний контракт с возможностью его продления еще на один сезон.

За короткий период времени Артем Параховский стал одним из лидеров казанского клуба, сыграв весомую роль в завоевании УНИКСом серебряных медалей по итогам прошлого сезона. Это позволило его команде получить путевку в Евролигу-2016/17. В 24 матчах регулярного сезона Евролиги средние показатели Параховского — 11,6 очка и 2,6 подбора за 21,2 минуты игрового времени.