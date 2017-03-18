Баскетболисты «Астаны» проиграли клубу из Латвии в Единой лиге ВТБ

Встреча в столице Латвии проходила 18 марта и завершилась со счетом 73:62 в пользу хозяев. Рижане выиграли три четверти, а еще одна завершилась ничьей.

Самым результативным игроком матча стала Янис Блумс из ВЭФа, набравший 18 очков. У «Астаны» больше всего баллов принес Крис Одом — 14.

Это поражение стало для «Астаны» 11-м в сезоне. Казахстанский клуб, прервавший серию из трех побед подряд, идет на восьмом месте из 14 команд.

Следующий матч «Астана» проведет 2 апреля, когда в гостях встретится с красноярским «Енисеем». Завершится регулярный чемпионат 16 апреля.