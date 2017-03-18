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18 марта 2017, 21:29 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ведищев: Задача на сезон прежняя — попасть в Евролигу

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал вылет своей команды в полуфинальной серии Еврокубка, отметив, что несмотря на поражение от «Уникахи», задача попадания в Евролигу не снимается.

«В целом, не могу сказать, что этот евросезон нам не удался. Но все же серия с “Уникахой” у нас не получилась. В таких матчах важна в том числе и психологическая готовность, а мы выпали из игрового ритма, большая пауза не пошла нам на пользу.

В первую очередь не получилась игра в нападении, а против команды, которая играет в быстрый баскетбол и отлично укомплектована, нужно вообще не совершать ошибок. У нас же они были. “Уникаха” заслуженно вышла в финал, но задачи “Локомотива” на сезон остаются прежние — попасть в Евролигу. Теперь будем стараться сделать это через попадание в финал Единой лиги ВТБ», — приводит слова Ведищева официальный сайт клуба.
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