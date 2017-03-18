«В целом, не могу сказать, что этот евросезон нам не удался. Но все же серия с “Уникахой” у нас не получилась. В таких матчах важна в том числе и психологическая готовность, а мы выпали из игрового ритма, большая пауза не пошла нам на пользу.



В первую очередь не получилась игра в нападении, а против команды, которая играет в быстрый баскетбол и отлично укомплектована, нужно вообще не совершать ошибок. У нас же они были. “Уникаха” заслуженно вышла в финал, но задачи “Локомотива” на сезон остаются прежние — попасть в Евролигу. Теперь будем стараться сделать это через попадание в финал Единой лиги ВТБ», — приводит слова Ведищева официальный сайт клуба.