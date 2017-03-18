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18 марта 2017, 20:41 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболисты ВЭФа обыграли «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Баскетболисты рижского ВЭФа взяли верх над казахстанской «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Баскетболисты рижского <span class=error>ВЭФа</span> взяли верх над казахстанской <span class=error>Астаной</span> в матче регулярного чемпионата Единой лиги <span class=error>ВТБ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Риге, завершилась победой хозяев паркета со счетом 73:62 (14:13, 11:11, 18:17, 30:21). Самым результативным игроком в составе ВЭФа стал Янис Блумс, набравший 18 очков. У «Астаны» 16 очков набрал Роберт Лоури.

ВЭФ в следующем матче 26 марта сыграет на выезде с таллинским «Калевом». «Астана» 2 апреля встретится в гостях с красноярским «Енисеем».
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