Баскетболисты ВЭФа обыграли «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

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Встреча, прошедшая в субботу в Риге, завершилась победой хозяев паркета со счетом 73:62 (14:13, 11:11, 18:17, 30:21). Самым результативным игроком в составе ВЭФа стал Янис Блумс, набравший 18 очков. У «Астаны» 16 очков набрал Роберт Лоури.

ВЭФ в следующем матче 26 марта сыграет на выезде с таллинским «Калевом». «Астана» 2 апреля встретится в гостях с красноярским «Енисеем».