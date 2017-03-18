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18 марта 2017, 19:52 | Баскетбол: Еврокубки | Sports.kz

«Астана» уступила клубу ВЭФ в матче ВТБ

Сегодня В Риге «Астана» в рамках матча ВТБ сыграла с клубом ВЭФ, сообщает Sports.kz.

Сегодня В Риге <span class=error>Астана</span> в рамках матча <span class=error>ВТБ</span> сыграла с клубом <span class=error>ВЭФ</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Силы команд были примерно равны в первых трех периодах, но рывок рижан в четвертом отрезке игры принес им победу.

Самым результативным в составе «Астаны» в сегодняшнем матче стал Роберт Лоури, заработавший 16 очков, Родерик Одом — 14, Усман Крубалли и Иан Миллер — по 10, Антон Пономарев и Леонидас Каселакис — по 3.

2 апреля в Красноярске «Астана» сыграет с «Енисеем».

Баскетбол. Лига ВТБ. 20-й тур.
ВЭФ — «Астана» 73:62 (14:13, 11:11, 18:17, 30:21).

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