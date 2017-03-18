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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29125066/
18 марта 2017, 19:45 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Неманья Недович признан MVP вторых полуфинальных матчей Еврокубка

Разыгрывающий «Уникахи» Неманья Недович признан самым ценным игроком вторых полуфинальных матчей Еврокубка, об этом сообщает официальный сайт турнира.

В поединке против «Локомотива-Кубань» серб набрал 21 очко, совершил 4 подбора, а также добавил к этому 1 перехват и 1 подбор, рейтинг эффективности Недовича составил 23 пункта, что помогло его команде оформить вторую победу в серии — 74:63 и завоевать путёвку в финал турнира.
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