Неманья Недович признан MVP вторых полуфинальных матчей Еврокубка
Разыгрывающий «Уникахи» Неманья Недович признан самым ценным игроком вторых полуфинальных матчей Еврокубка, об этом сообщает официальный сайт турнира.
В поединке против «Локомотива-Кубань» серб набрал 21 очко, совершил 4 подбора, а также добавил к этому 1 перехват и 1 подбор, рейтинг эффективности Недовича составил 23 пункта, что помогло его команде оформить вторую победу в серии — 74:63 и завоевать путёвку в финал турнира.
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