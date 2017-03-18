Неманья Недович признан MVP вторых полуфинальных матчей Еврокубка

В поединке против «Локомотива-Кубань» серб набрал 21 очко, совершил 4 подбора, а также добавил к этому 1 перехват и 1 подбор, рейтинг эффективности Недовича составил 23 пункта, что помогло его команде оформить вторую победу в серии — 74:63 и завоевать путёвку в финал турнира.