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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29121252/
18 марта 2017, 10:20 | Баскетбол: Еврокубки | ГТРК «Кубань»

«Локо» выбыл из борьбы за Еврокубок

Накануне на выезде «красно-зеленые» уступили испанской «Уникахе» во втором полуфинальном матче Еврокубка.

17 марта «Локомотив-Кубань» на выезде встретился с «Уникахой» во втором полуфинальном матче Еврокубка.

Первый период игры для «железнодорожников» стал провальным — испанцы ушли в отрыв на 16 очков. На протяжении оставшегося времени «красно-зеленые» пытались отыграться, но так и не смогли это сделать. Матч завершился со счетом 74:63 в пользу испанского клуба. «Локомотив» выбыл из борьбы за Еврокубок.

«В целом, не могу сказать, что этот евросезон нам не удался. Но все же серия с “Уникахой” у нас не получилась. (…) “Уникаха” заслуженно вышла в финал, но задачи “Локо” на сезон остаются прежние — попасть в Евролигу. Теперь будем стараться сделать это через попадание в финал Единой лиги ВТБ», — прокомментировал игру «Локо» президент баскетбольного клуба Андрей Ведищев.

25 марта в рамках Единой лиги ВТБ «Локо» встретится с одним из лидеров турнира — «Зенитом» из Санкт-Петербурга, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ПБК «Локомотив-Кубань».
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Ведищев: Задачи ПБК «Локомотив-Кубань» остаются прежние — попасть в Евролигу

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Испанская «Уникаха» заслуженно вышла в финал баскетбольного Кубка Европы, но задачи «Локомотива-Кубани» на сезон остаются прежние — попасть в Евролигу, заявил президент краснодарского клуба Андрей Ведищев.
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