«Локо» выбыл из борьбы за Еврокубок

17 марта «Локомотив-Кубань» на выезде встретился с «Уникахой» во втором полуфинальном матче Еврокубка.

Первый период игры для «железнодорожников» стал провальным — испанцы ушли в отрыв на 16 очков. На протяжении оставшегося времени «красно-зеленые» пытались отыграться, но так и не смогли это сделать. Матч завершился со счетом 74:63 в пользу испанского клуба. «Локомотив» выбыл из борьбы за Еврокубок.

«В целом, не могу сказать, что этот евросезон нам не удался. Но все же серия с “Уникахой” у нас не получилась. (…) “Уникаха” заслуженно вышла в финал, но задачи “Локо” на сезон остаются прежние — попасть в Евролигу. Теперь будем стараться сделать это через попадание в финал Единой лиги ВТБ», — прокомментировал игру «Локо» президент баскетбольного клуба Андрей Ведищев.