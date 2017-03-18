«Локомотив-Кубань» в пятницу уступил «Уникахе» (63:74) во втором матче полуфинала Кубка Европы и выбыл из дальнейшего розыгрыша турнира.

«В целом не могу сказать, что этот евросезон нам не удался. Но все же серия с “Уникахой” у нас не получилась. В таких матчах важна, в том числе, и психологическая готовность, а мы выпали из игрового ритма, большая пауза не пошла нам на пользу. В первую очередь не получилась игра в нападении, а против команды, которая играет в быстрый баскетбол и отлично укомплектована, нужно вообще не совершать ошибок. У нас же они были. “Уникаха” заслуженно вышла в финал, но задачи “Локо” на сезон остаются прежние — попасть в Евролигу. Теперь будем стараться сделать это через попадание в финал Единой лиги ВТБ», — цитирует Ведищева сайт «Локомотива-Кубани».

Первая игра соперников, прошедшая в Краснодаре 14 марта, завершилась победой «Уникахи» со счетом 73:57.

«Баскетболисты “Уникахи” заслужили право сыграть в финале и показали, что на данный момент являются более сильной командой, чем мы. Желаю им удачи в финале. На самом деле, мне кажется, что мы потеряли свой шанс еще в первом матче, когда лишились преимущества домашнего паркета. Когда мы отправлялись сюда, мы понимали, что выиграть здесь — это очень серьезная задача», — сказал главный тренер российской команды Саша Обрадович.