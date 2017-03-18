Итудис: «Баскония» заслуженно обыграла ЦСКА в матче баскетбольной Евролиги

«Баскония» в пятницу в Витории победила ЦСКА со счетом 79:78.

«Поздравляю “Басконию”. Победа могла достаться обеим командам. Мы могли выиграть и говорить, что заслужили успех, но он заслуженно достался “Басконии”. Это был равный матч, который, в целом, контролировали соперники. Очевидно, что нас подломила третья четверть, в которой мы пропустили 27 очков. Это был единственный отрезок, на котором “Баскония” попадала издали, забросив 4 из 7 трехочковых. В остальном мы следовали своему оборонительному плану и имели шансы», — сказал Итудис, чьи слова приводятся на официальном сайте ЦСКА.