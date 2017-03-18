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18 марта 2017, 1:58 | Баскетбол: Еврокубки | Советский спорт

Димитрис Итудис: Нас подломила третья четверть, в которой мы пропустили 27 очков

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение команды от «Басконии» (79:78) в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Поздравляю «Басконию». Победа могла достаться обеим командам. Мы могли выиграть и говорить, что заслужили успех, но он заслуженно достался «Басконии». Это был равный матч, который, в целом, контролировали соперники.

Очевидно, что нас подломила третья четверть, в которой мы пропустили 27 очков. Это был единственный отрезок, на котором «Баскония» попадала издали, забросив 4 из 7 трехочковых.

В остальном мы следовали своему оборонительному плану и имели шансы, — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, армейцы прервали серию из четырех побед в турнире кряду и опустились на второе место в турнирной таблице, а команда из Витории расположилась на седьмой строчке, одержав третью победу подряд.
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