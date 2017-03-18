Баскетболисты ЦСКА проиграли «Басконии» в матче Евролиги
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл «Басконии» со счетом 78:79 в гостевом матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
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Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Нандо де Коло, набравший 22 очка. Испанский клуб сумел прервали серию ЦСКА из четырех побед подряд. Ранее московская команда уже обеспечила себе участие в
За четыре тура до финиша регулярного чемпионата ЦСКА занимает второе место, одержав 19 побед и уступая лидеру — испанскому «Реалу» — лишь
В следующем матче ЦСКА 22 марта на своей площадке примет турецкую «Дарюшшафаку», «Баскония» днем ранее в гостях сыграет с немецким «Бамбергом».
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