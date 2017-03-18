Баскетболисты ЦСКА проиграли «Басконии» в матче Евролиги

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Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Нандо де Коло, набравший 22 очка. Испанский клуб сумел прервали серию ЦСКА из четырех побед подряд. Ранее московская команда уже обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

За четыре тура до финиша регулярного чемпионата ЦСКА занимает второе место, одержав 19 побед и уступая лидеру — испанскому «Реалу» — лишь из-за поражения в личной встрече. «Баскония» с 15-ю победами идет пятой.

В следующем матче ЦСКА 22 марта на своей площадке примет турецкую «Дарюшшафаку», «Баскония» днем ранее в гостях сыграет с немецким «Бамбергом».