Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29119834/
18 марта 2017, 1:13 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболисты ЦСКА проиграли «Басконии» в матче Евролиги

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл «Басконии» со счетом 78:79 в гостевом матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча завершилась со счетом 79:78 в пользу испанской команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Нандо де Коло, набравший 22 очка. Испанский клуб сумел прервали серию ЦСКА из четырех побед подряд. Ранее московская команда уже обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

За четыре тура до финиша регулярного чемпионата ЦСКА занимает второе место, одержав 19 побед и уступая лидеру — испанскому «Реалу» — лишь из-за поражения в личной встрече. «Баскония» с 15-ю победами идет пятой.

В следующем матче ЦСКА 22 марта на своей площадке примет турецкую «Дарюшшафаку», «Баскония» днем ранее в гостях сыграет с немецким «Бамбергом».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Шипулин стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии

Шарапова рассказала, что во время дисквалификации употребляла больше алкоголя, чем обычно

ФХР: хоккейный матч на "Зенит-Арене" может состояться в 2018 году