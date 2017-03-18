На каждого Бабурина найдется свой Недович. «Локомотив» вылетает из Еврокубка

Матч этих команд в Краснодаре оставил тревожное ощущение. У «Локо» лишь короткими отрезками получалось что-то в атаке, мяч совершенно не летел в кольцо, а состояние хваленой обороны оставляло желать лучшего. Железнодорожники умудрились на своей площадке проиграть подбор, даже не смотря на травму стартового центрового испанцев Деяна Мусли, — небывалое дело!

И ведь дело не в том, что «Уникаха» настолько сильнее, но у краснодарцев совершенно не пошла игра. Очевидно, что гости были лучше готовы к встрече, в том числе психологически, и досконально разобрали «Локо» и сумели навязать сопернику тот баскетбол, который хотели, крайне уверенно проведя вторую половину.

Конечно, никто и не думал, что в Малаге команде Саши Обрадовича будет легко, но начало встречи получилось таким, что хуже не придумаешь. Испанцы растаскивали оборону «Локо» и либо шли под кольцо с последующей скидкой на периметр, либо оставляли своих снайперов один на один с защитниками, и те легко создавали себе пространство для броска. «Уникаха» на старте реализовала три трехочковых из четырех, а у российской команды мяч по-прежнему отказывался лететь в кольцо. Свои первые очки железнодорожники набрали, когда на табло значилось 6:38 — из-за дуги был точен Мэтт Дженнинг.

Как оказалось, других поводов для радости в этой четверти у «Локо» почти не будет. Снова абсолютно выпал из игры Вуюкас. Сходу два персональных получил вышедший на этот раз в старте Хвостов (хотя не понятно, почему дважды он оставался один под кольцом). Единственным светлым пятном стал появившийся со скамейки Евгений Бабурин. Он забросил две «трешки», отчаянно боролся за подборы и, как всегда, был агрессивен в защите — но партнеры его порыв не поддержали. Как итог: 27:13 в первой четверти, и проход Фогга через всю площадку, которого никто не остановил, несмотря на истекавшее игровое время.

Впрочем, слишком удачный старт сыграл злую шутку с «Уникахой». Испанцы, воодушевленные таким началом, расслабились, и вторая четверть уже прошла более-менее на равных. Хозяева перестали попадать все подряд с дальней дистанции, и напрасно Жоан Плаза призывал своих игроков агрессивнее идти в «краску» — «Локо» все-таки сумел собраться, по крайней мере в том, что касается обороны. Впереди все по-прежнему выглядело крайне грустно — всего 10 из 35 попаданий с игры (со средней процент реализации и вовсе составлял 24, сосчитать промахи и вовсе было невозможно), но защита хотя бы позволяла железнодорожникам держаться наплаву.

«Локомотив» проснулся только во второй половине. И пусть игра краснодарцев по-прежнему оставляла желать лучшего, по крайней мере мы увидели характер. Игроки российской команды боролись за каждый отскок, даже когда кольцо выплевывало мяч, им удавалось запихнуть его туда со второй-третьей попытки. Это позволило приблизиться к «Уникахе» на расстояние десяти очков, но….

«Локо» слишком сильно отпустил соперника в начале встречи. Испанцы так и не позволили реализоваться сценарию, при котором все решалось бы в концовке, несмотря на все старания краснодарцев. Точные трехочковые Диеза с Недовичем, в адрес которого местная публика скандировала «M-V-P!», удачные броски Омича с Бруксом со средней похоронили гостей. Ни «горячий» Бабурин, ни попадания Джонса из-под кольца (наконец-то!), ни проснувшийся Дженнинг не спасли российскую команду.