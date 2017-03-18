«Локомотив-Кубань» проиграл «Уникахе» и вылетел из Еврокубка

Решающей стала первая четверть, в которой хозяева добились преимущества «+16», которое в течение оставшегося времени встречи вполне успешно защищали. Лучшим в составе триумфаторов стал Неманья Недович, который набрал 21 очко, а также прибавил к ним 1 подбор и 4 передачи. У российской команды стоит отметить Кевина Джонса, записавшего себе в актив дабл-дабл — 17 очков и 10 подборов.

