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18 марта 2017, 0:14 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

18 очков Мицова помогли «Галатасараю» обыграть «Олимпиакос» в Евролиге

«Галатасарай» нанёс поражение «Олимпиакосу» со счётом 80:71 в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Пирее.

Первая четверть осталась за хозяевами, которые добыли преимущество «+13», и на большой перерыв двукратные чемпионы турнира ушли в лидерах, но во второй половине игра «Олимпиакоса» заметно разладилась на фоне, наоборот, прибавившего «Галатасарая». Гости выиграли последние две десятиминутки с разницей «+22» добыли заслуженную победу.

Лучшим в составе триумфаторов стал Владимир Мицов, который набрал 18 очков, а также прибавил к ним 5 подборов и 5 передач.
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