«Барселона» проиграла «Дарушшафаке» в Евролиге, несмотря на 16 очков Перпероглу

Каталонцы вчистую провалили вторую четверть, в которой проиграли с разницей «-23». Именно это и предопределило итоговый результат, несмотря на то что в третьей четверти «Барселона» сократила отставание на 10 баллов.



Лучшим в составе испанской команды стал Стратос Перпероглу, набравший 16 очков, а также прибавивший к ним 5 подборов и 2 передачи. У победителей стоит отметить Анте Жижича, оформившего дабл-дабл — 10 очков и 13 подборов.