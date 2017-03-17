«Барселона» проиграла «Дарушшафаке» в Евролиге, несмотря на 16 очков Перпероглу
«Барселона» потерпела поражение от «Дарушшафаки» со счётом 56:67 в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который проходил в Стамбуле.
Каталонцы вчистую провалили вторую четверть, в которой проиграли с разницей «-23». Именно это и предопределило итоговый результат, несмотря на то что в третьей четверти «Барселона» сократила отставание на 10 баллов.
Лучшим в составе испанской команды стал Стратос Перпероглу, набравший 16 очков, а также прибавивший к ним 5 подборов и 2 передачи. У победителей стоит отметить Анте Жижича, оформившего
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