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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29118992/
17 марта 2017, 23:42 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Барселона» проиграла «Дарушшафаке» в Евролиге, несмотря на 16 очков Перпероглу

«Барселона» потерпела поражение от «Дарушшафаки» со счётом 56:67 в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который проходил в Стамбуле.

Каталонцы вчистую провалили вторую четверть, в которой проиграли с разницей «-23». Именно это и предопределило итоговый результат, несмотря на то что в третьей четверти «Барселона» сократила отставание на 10 баллов.

Лучшим в составе испанской команды стал Стратос Перпероглу, набравший 16 очков, а также прибавивший к ним 5 подборов и 2 передачи. У победителей стоит отметить Анте Жижича, оформившего дабл-дабл — 10 очков и 13 подборов.
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