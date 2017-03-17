Пашутин: БК УНИКС не справился с Янкунасом в матче Евролиги с «Жальгирисом»

УНИКС проиграл девятый матч в Евролиге подряд, уступив дома «Жальгирису» со счетом 80:82. Янкунас набрал 21 очко и сделал 7 подборов и 3 передачи.

«Тяжелая, равная игра, но мы ждали этого. “Жальгирис” находится в хорошей форме, мы должны были остановить их снайперов на периметре. И нам это удалось, они не показали свои проценты при реализации бросков. Мы допустили всего 7 потерь, в этом есть прогресс. Но не справились с Паулюсом Янкунасом под кольцом и проиграли подбор. Три раза они брали мяч на нашем щите, и это три лишних атаки для соперника. Вот и вся разница сегодня», — сказал Пашутин журналистам.

Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд с 27 очками.

«Лэнгфорд показал свою лучшую игру, все остальные ребята старались. Была команда, была защита. Ребята убивались, падая за мячом. Была команда, и мне не в чем упрекнуть игроков», — отметил тренер казанцев.