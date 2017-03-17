Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29118592/
17 марта 2017, 23:23 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

27 очков Лэнгфорда не спасли УНИКС от поражения в матче Евролиги с «Жальгирисом»

УНИКС потерпел поражение от «Жальгириса» со счётом 82:80 в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Казани.

На протяжении всей встречи команды показывали равную игру, и все решилось в самой концовке. За минуту до сирены гостям удалось вырваться вперёд на четыре очка благодаря «бомбе» и двум штрафным броскам, и у хозяев уже не осталось времени хотя бы перевести игру в овертайм.

Самым результативным в составе российской команды стал Кит Лэнгофорд, который набрал 27 очков, а также прибавил к ним 1 подбор и 2 передачи.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!