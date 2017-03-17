27 очков Лэнгфорда не спасли УНИКС от поражения в матче Евролиги с «Жальгирисом»

На протяжении всей встречи команды показывали равную игру, и все решилось в самой концовке. За минуту до сирены гостям удалось вырваться вперёд на четыре очка благодаря «бомбе» и двум штрафным броскам, и у хозяев уже не осталось времени хотя бы перевести игру в овертайм.



Самым результативным в составе российской команды стал Кит Лэнгофорд, который набрал 27 очков, а также прибавил к ним 1 подбор и 2 передачи.