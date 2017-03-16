Евгений Богачев: Кит Лэнгфорд сыграет с «Жальгирисом»
В рамках 26-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС на своей площадке принимает литовский «Жальгирис». Напомним, что в первом круге подопечные Евгения Пашутина одержали победу в Каунасе со счетом 88:80.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По словам президента УНИКСа Евгения Богачева, к матчу с «Жальгирисом» в состав клуба вернется американский защитник Кит Лэнгфорд, пропустивший последние две игры команды
— Руки мы не опустили, настрой у ребят хороший, — сказал «Известиям» Богачев. — У нас поправился Лэнгфорд, который сможет сыграть в этом матче. Так что надежды на победу есть. Хотя «Жальгирис» очень крепкая команда, которая здорово преобразилось по сравнению с прошлым очным матчем. Нам же надо прибавить во взаимодействии — у нас много сильных игроков, но они пока не всегда могут найти общий язык на площадке.
Напомним, в 25-м туре регулярного сезона Евролиги УНИКС потерял теоретические шансы на попадание в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter