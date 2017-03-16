Евгений Богачев: Кит Лэнгфорд сыграет с «Жальгирисом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По словам президента УНИКСа Евгения Богачева, к матчу с «Жальгирисом» в состав клуба вернется американский защитник Кит Лэнгфорд, пропустивший последние две игры команды из-за травмы. Напомним, что Лэнгфорд по-прежнему остается лучшим игроком Евролиги по очкам в среднем за игру (22,2) и показателю полезности (22,7).

— Руки мы не опустили, настрой у ребят хороший, — сказал «Известиям» Богачев. — У нас поправился Лэнгфорд, который сможет сыграть в этом матче. Так что надежды на победу есть. Хотя «Жальгирис» очень крепкая команда, которая здорово преобразилось по сравнению с прошлым очным матчем. Нам же надо прибавить во взаимодействии — у нас много сильных игроков, но они пока не всегда могут найти общий язык на площадке.