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16 марта 2017, 14:25 | Баскетбол: Еврокубки | Известия.Ру

Евгений Богачев: Кит Лэнгфорд сыграет с «Жальгирисом»

В рамках 26-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС на своей площадке принимает литовский «Жальгирис». Напомним, что в первом круге подопечные Евгения Пашутина одержали победу в Каунасе со счетом 88:80.

Лидер казанского клуба возвращается на площадку после травмы. Увеличить
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По словам президента УНИКСа Евгения Богачева, к матчу с «Жальгирисом» в состав клуба вернется американский защитник Кит Лэнгфорд, пропустивший последние две игры команды из-за травмы. Напомним, что Лэнгфорд по-прежнему остается лучшим игроком Евролиги по очкам в среднем за игру (22,2) и показателю полезности (22,7).

— Руки мы не опустили, настрой у ребят хороший, — сказал «Известиям» Богачев. — У нас поправился Лэнгфорд, который сможет сыграть в этом матче. Так что надежды на победу есть. Хотя «Жальгирис» очень крепкая команда, которая здорово преобразилось по сравнению с прошлым очным матчем. Нам же надо прибавить во взаимодействии — у нас много сильных игроков, но они пока не всегда могут найти общий язык на площадке.

Напомним, в 25-м туре регулярного сезона Евролиги УНИКС потерял теоретические шансы на попадание в плей-офф.
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