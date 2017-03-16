Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29097594/
16 марта 2017, 12:41 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Лэнгфорд: Постараюсь удержать титул лучшего скорера Евролиги

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд рассказал о личных и командных целях на последние пять матчей в регулярном чемпионате Евролиги.

Защитник <span class=error>УНИКСа</span> Кит Лэнгфорд рассказал о личных и командных целях на последние пять матчей в регулярном чемпионате <span class=error>Евролиги</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы профессионалы, так что нужно завершить работу, показав всё, на что мы способны. Последние матчи — это хорошая подготовка перед плей-офф Единой лиги ВТБ. Удержу ли титул лучшего скорера? Да, конечно, постараюсь. А почему бы и нет? Победы и поражения не меняют мой стиль игры», — приводит слова Лэнгфорда «БИЗНЕС Online».

Кит на данный момент занимает первое место в Евролиге по очкам в среднем за игру (22,2). Его ближайшим преследователем с показателем 20,2 балла является защитник ЦСКА Нандо де Коло.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!