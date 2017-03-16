Лэнгфорд: Постараюсь удержать титул лучшего скорера Евролиги

«Мы профессионалы, так что нужно завершить работу, показав всё, на что мы способны. Последние матчи — это хорошая подготовка перед плей-офф Единой лиги ВТБ. Удержу ли титул лучшего скорера? Да, конечно, постараюсь. А почему бы и нет? Победы и поражения не меняют мой стиль игры», — приводит слова Лэнгфорда «БИЗНЕС Online».



Кит на данный момент занимает первое место в Евролиге по очкам в среднем за игру (22,2). Его ближайшим преследователем с показателем 20,2 балла является защитник ЦСКА Нандо де Коло.