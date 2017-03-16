Лэнгфорд: Постараюсь удержать титул лучшего скорера Евролиги
Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд рассказал о личных и командных целях на последние пять матчей в регулярном чемпионате Евролиги.
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«Мы профессионалы, так что нужно завершить работу, показав всё, на что мы способны. Последние матчи — это хорошая подготовка перед
Кит на данный момент занимает первое место в Евролиге по очкам в среднем за игру (22,2). Его ближайшим преследователем с показателем 20,2 балла является защитник ЦСКА Нандо де Коло.
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