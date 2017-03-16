«Енисей» проиграл «Остенде» и вылетел из Кубка Европы FIBA

Баскетболисты «Енисея» не смогли выйти в полуфинал Кубка Европы FIBA. Это стало известно после ответного матча с «Остенде», который прошел 15 марта в Бельгии. Напомним, первую игру выиграли красноярцы с разницей в 12 очков — 84:72.

Хозяева паркета с первых минут перехватили инициативу и к большому перерыву ликвидировали отставание — 51:36. Однако «Енисей» не сдался и за несколько секунд до финальной сирены перевел игру в овертайм благодаря штрафным броскам Фрэнка Элегара — 72:84. В дополнительное время чуть больше повезло «Остенде» (11:7).

В итоге бельгийцы победили с разницей очков «+16» — 95:79. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния «Остенде» выиграл со счетом 167:163 и вышел в полуфинал евротурнира.

Лучшим игроком «Енисея» в ответном матче стал Энтони Хиллиард, набравший 20 очков. Фрэнк Элегар оформил «дабл-дабл» (17 очков +15 подборов).

Красноярской команде не удалось повторить свое лучшее достижение в еврокубковой истории. В прошлом сезоне подопечные Олега Окулова дошли до «Финала четырех», где заняли 4-е место.

После вылета из Кубка Европы у «Енисея» остался только один турнир — Единая Лига ВТБ, в котором сейчас красноярцы идут на 6-м месте. Ближайшая игра пройдет 25 марта в Белоруссии с «Цмоки-Минском».