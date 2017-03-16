Баскетболисты «Енисея» не смогли выйти в полуфинал Кубка Европы FIBA

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Кори Уолден (25 очков). В составе «Енисея» наибольшее количество очков набрал Энтони Хиллиард (20).

В первой встрече, которая прошла в Красноярске, победили хозяева — 84:72. По итогам двух встреч в следующий раунд вышел «Остенде».

В полуфинале бельгийский клуб встретится с победителем противостояния между хорватской «Цибоной» и французским «Шалон Саоне».