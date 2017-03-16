Баскетболисты «Енисея» не смогли выйти в полуфинал Кубка Европы FIBA
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский «Енисей» на выезде проиграл бельгийскому «Остенде» со счетом 79:95 в овертайме ответного матча четвертьфинала Кубка Европы Международной федерации баскетбола (FIBA).
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Кори Уолден (25 очков). В составе «Енисея» наибольшее количество очков набрал Энтони Хиллиард (20).
В первой встрече, которая прошла в Красноярске, победили хозяева — 84:72. По итогам двух встреч в следующий раунд вышел «Остенде».
В полуфинале бельгийский клуб встретится с победителем противостояния между хорватской «Цибоной» и французским «Шалон Саоне».
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